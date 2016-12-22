Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram

Мосгорсуд не стал передавать в президиум жалобу представителя Telegram Messenger LLP на решение суда о блокировке мессенджера, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Определением судьи кассационной инстанции Московского городского суда отказано в передаче на рассмотрение президиума кассационной жалобы представителя Telegram Messenger LLP (Рамиля) Ахметгалиева», — рассказали в Мосгорсуде.

Там уточнили, что в жалобе шла речь о решении Таганского суда Москвы по блокировке мессенджера на территории России и о признании этого решения законным.

В апреле суд согласился с требованием Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. После блокировки в Москве и Санкт-Петербурге прошло несколько акций в поддержку Telegram.

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали жалобу на блокировку мессенджера в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), иск зарегистрировали в начале августа. Кроме того, представители Telegram обратились в Верховный суд России (ВС) и попросили проверить законность приказа ФСБ, согласно которому распространители информации должны предоставлять спецслужбам ключи шифрования. Апелляционная коллегия ВС отклонила их жалобу.

В конце августа Telegram изменил свою политику конфиденциальности и привел ее в соответствие нормам Евросоюза. В частности, руководство мессенджера разрешило передачу IP-адресов и номеров телефонов спецслужбам в том случае, если они предоставят судебное распоряжение, в котором будет сказано, что указанный пользователь подозревается в терроризме.

При этом основатель Telegram Павел Дуров заявил, что данные изменения не коснутся России, поскольку российские спецслужбы требуют предоставить не IP-адреса, а «нечто принципиально иное» — доступ к сообщениям всех пользователей. Кроме того, в Telegram не рассматривают «какие-либо обращения» от российских спецслужб, поскольку в этой стране мессенджер «находится вне закона». «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление», — добавил Дуров.