Что изменилось в политике конфиденциальности Telegram. Главное

Telegram изменил политику конфиденциальности в период с 11 по 14 августа. В предыдущей версии документа указывалось, что компания не передает данные пользователя третьим лицам, в том числе правительствам.
Кому передадут данные
В новой политике конфиденциальности прописаны три адресата, кому могут быть переданы персональные данные пользователя:
- Другим пользователям, с которыми общается человек в мессенджере (для них доступны имя пользователя, телефон и фото профиля).
- Компаниям Telegram Group Inc, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и Telegram FZ-LLC (ОАЭ). Эти компании используют данные пользователей, чтобы улучшать и поддерживать предоставляемые пользователям услуги.
- Правоохранительным органам. В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что пользователь подозревается в терроризме, то его IP-адрес и номер телефона могут быть раскрыты спецслужбам.
Тайна секретных чатов
Tеперь Тelegram более подробно описал принципы работы секретных чатов, отправки в них фото или видео. В частности, мессенджер подчеркнул:
- Ни при каких условиях ни администрация Telegram, ни кто-либо еще не сможет получить доступ к переписке в таких чатах, за исключением случаев, если устройство, с которого велась переписка, окажется у третьих лиц.
- Пересылаемые в подобных чатах фото и видео загружаются на сервер Telegram, но из-за того, что шифруются отдельными ключами, администрация сервиса не видит, к какому конкретному чату они относятся, Telegram периодически удаляет такую информацию, чтобы освободить место на серверах.
Где хранят данные
- Компания указала, что для хранения информации пользователей из Великобритании и Европейского союза используются дата-центры в Нидерландах.
- Telegram может хранить метаданные (IP-адреса, информацию об устройствах и Telegram-приложениях, которые использовал пользователь). Это нужно для предотвращения спам-рассылок, оскорблений и других нарушений условий использования мессенджера. Администрация Telegram утверждает, что не использует данные пользователя, чтобы показывать ему рекламу, и хранит только ту информацию, которая необходима для безопасности и улучшения функционала сервиса.
Что знают боты
В обновленной политике конфиденциальности появилось несколько разделов, посвященных ботам:
- Указывается, что разработчики ботов могут получать доступ к информации из аккаунта пользователя (имя пользователя, фотография профиля). Если пользователь кликает по ссылке, присланной ботом, разработчик последнего потенциально может узнать IP-адрес пользователя. Боты, состоящие в группах, могут знать, кто является членами этих групп, иметь доступ к сообщениям в группе.
Как управлять информацией о себе
В политике конфиденциальности прописаны права пользователей относительно своих персональных данных:
- Пользователь может запрашивать копию личных данных, которые хранит мессенджер, менять или удалять их.
- Пользователь может ограничивать или полностью запретить использование персональных данных.
Обратная связь
- В сообщении компания указывает, что будет периодически обновлять политику конфиденциальности.
- Впервые указаны контакты (чат-бот @GDPRbot), по которым пользователь может задать вопросы или предъявить претензии владельцами мессенджера.
- Любые изменения вступают в силу после их публикации на странице telegram.org/privacy.