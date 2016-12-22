МВД опровергло данные о массовой проверке мобильных на наличие Telegram

В полиции опровергли появившиеся в СМИ данные о том, что сотрудники МВД останавливают людей и проверяют их смартфоны на наличие заблокированного мессенджера Telegram. Там рекомендовали в этом случае обращаться в УСБ

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В пресс-центре МВД опровергли информацию о том, что сотрудники полиции массово проверяют граждан на наличие на их телефонах заблокированного судом мессенджера Telegram. Там сообщили, что подобные действия противоречат Конституции, которая гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, указывает агентство ТАСС.

«В случае если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — указали в ведомстве.

О том, что сотрудники полиции прямо на улице останавливают граждан и заставляют их показывать содержимое их телефонов, на этой неделе сообщало издание Readovka. Там утверждали, что подобные инциденты имели место в Смоленске, а свои действия полицейские объясняли тем, что Telegram используют продавцы наркотиков.

Издание TJournal в свою очередь утверждает, что проверки смартфонов проводились также в разных районах Москвы, в Ставрополе, Самаре, Красноярске. Делавшие это полицейские также объясняли, что ищут секретные чаты, которые используют наркоманы.

В 2017 году Федеральная служба безопасности потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Руководство мессенджера отказалось их предоставить, сославшись на то, что выполнить такие требования технически невозможно, поскольку история сообщений шифруется только на устройствах пользователей и не хранится на серверах компании.В апреле этого года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, после чего операторы связи начали закрывать доступ к ресурсу. Однако часть пользователей стала обходить блокировку при помощи VPN и прокси-сервисов. После ограничения доступа к мессенджеру в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в поддержку Telegram.