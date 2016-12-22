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Дуров объяснил изменения в Telegram словами «продолжаем сопротивление»
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Дуров объяснил изменения в Telegram словами «продолжаем сопротивление»
Битва за Telegram, 15:27
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Дуров объяснил изменения в Telegram словами «продолжаем сопротивление»
Основатель мессенджера подчеркнул, что политика конфиденциальности сервиса не касается ситуации в России, где он находится «вне закона»
Павел Дуров (Фото: Durov / Instagram)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза, а именно изменениями в регламенте​​ по защите данных GDPR (Общий регламент по защите данных).

«Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что это должно сделать мессенджер «менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды» независимо от того, воспользуется ли компания таким правом.

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По его мнению, есть две причины, почему изменение правил сервиса не приведет к прекращению его блокировки на территории России. Во-первых, в России от компании требуют предоставить «не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей». Во-вторых, указал Дуров, меcсенджер не рассматривает «какие-либо обращения от российских служб», так как в России сервис «находится вне закона».

«Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», — подчеркнул Дуров. «Поэтому продолжаем сопротивление», — добавил он.

Во вторник стало известно, что Telegram изменил правила конфиденциальности, согласившись выдавать спецслужбам информацию об отдельных пользователях, которых подозревают в терроризме. В обновленных правилах компании говорится, что речь идет только о раскрытии IP-адреса и номера телефона и только при наличии соответствующего судебного решения. Компания не намерена передавать спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей, как того требовала ФСБ. Павел Дуров ранее называл эти требования «не совместимыми с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности».

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​В Роскомнадзоре, который заблокировал мессенджер в России по требованию ФСБ, заявили, что изменение правил сервиса не приведет к его разблокировке и предложили компании обращаться в ФСБ.

General Data Protection Regulation (GDPR) — это регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных. Также компании, использующие эти данные, должны хранить их в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивая должный уровень защиты. При этом под эти нормы подпадают, например, ​все банки, выпускающие карты, которыми можно пользоваться в странах ЕС, и сотовые операторы, чьи клиенты пользуются услугами в роуминге на территории Союза. Регламент вступил в силу в мае 2018 года в Евросоюзе. GDPR предусматривает штрафы вплоть до €20 млн, или до 4% от глобальной выручки компании.

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В России действует так называемый закон Яровой, который с 1 июля 2018 года касается ​организаторов распространения информации в интернете (ОРИ). Среди них в том числе мессенджеры, форумы и соцсети. Все они обязаны не только хранить все записи разговоров, сообщения, изображения и видео в течение полугода на территории России, но также предоставлять ее при необходимости органам, обеспечивающим безопасность страны или ведущим оперативно-разыскную деятельность.

Однако, как выяснилось спустя месяц после вступления этих законодательных норм в силу, ОРИ не могут исполнять их, так как нет документов, регламентирующих, как именно и в какой форме компании должны передавать данные правоохранительным органам.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Telegram , блокировка мессенджера
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