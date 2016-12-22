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Костин описал дедолларизацию фразой «не платформу поменять на шпильки»
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Костин описал дедолларизацию фразой «не платформу поменять на шпильки»
Экономика, 17:10
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Костин описал дедолларизацию фразой «не платформу поменять на шпильки»

Глава ВТБ Андрей Костин назвал процесс дедолларизации экономики трудным и длительным, заявив, что «это не мода, это не платформу поменять на шпильки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, ситуация, в которой россияне ориентируются на доллар, «не совсем нормальна». «Мы многое уже сделали для финансовой безопасности своей страны. Дальнейшим шагом были бы расчеты с многими нашими контрагентами в рублях и национальных валютах», — сказал Костин. Он исключил возможность того, что после дедолларизации «все начнут носить рубли», добавив, что доллары «должны быть вытеснены из тех областей, которые они занимают не по праву».

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Финансы

В июле Костин попросил президента Владимира Путина поддержать курс на дедолларизацию, но глава государства заявил, что Россия не будет отказываться от использования доллара, так как даже евро не может заменить его в качестве универсальной резервной валюты.

В октябре глава ВТБ заявил, что президент «в целом» поддержал его предложения по дедолларизации. При этом правительство не стало раскрывать план по дедолларизации экономики, так как, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, он находится под грифом «Для служебного пользования».

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что дедолларизация не коснется валютных депозитов россиян. Он призвал граждан, имеющих такие счета, «абсолютно спокойно реагировать» на предложения по дедолларизации. Он также заявил, что власти не планируют переводить долларовые счета в банках в рублевые, добавив, что не стоит «бежать в банки и скорее снимать валюту».

Теги: ВТБ , Андрей Костин , дедолларизация
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