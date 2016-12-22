Силуанов призвал не «бежать в банки и скорее снимать валюту»

У правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые, сообщил Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая была показана в дальневосточном эфире телеканала «Россия-1». «Такие предложения реализовываться не будут», - заявил министр.
«Что касается хождения доллара, сбережений в долларах - это выбор каждого гражданина», - рассказал Силуанов. По его словам, если кто-то думает, что «надо бежать в банки и скорее снимать валюту», то это «абсолютно не так», сообщает агентство ТАСС.
«Мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», - сказал Силуанов, - объясняя суть дедолларизации.
На минувшей неделе Силуанов сообщил, что к 2024 году правительство рассчитывает отказаться от нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях. «Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — рассказал Силуанов.В ходе саммита БРИКС в ЮАР в июле президент Владимир Путин также говорил о том, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара. Однако, как считает глава государства, снижение роли американской валюты повысит устойчивость мировой экономики и уменьшит возможности использования доллара в качестве меры политического давления.