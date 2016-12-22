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Власти отказались раскрыть план дедолларизации экономики
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Власти отказались раскрыть план дедолларизации экономики
Дедолларизация, 15:28
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Власти отказались раскрыть план дедолларизации экономики
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что план находится под грифом «Для служебного пользования». Он добавил, что план будет представлен премьеру Медведеву после устранения технических доработок
Алексей Моисеев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российское правительство не намерено раскрывать план дедолларизации экономики, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает Reuters.

Моисеев подтвердил, что план будет представлен премьер-министру Дмитрию Медведеву после доработки.

«Пока у нас еще разногласия есть технические между ведомствами. Сейчас мы быстро их дошлифуем, и надеюсь, [скоро правительство рассмотрит]», — сказал замминистра, добавив, что план после этого не будут публиковать, так как он имеет гриф ДСП (для служебного пользования).

План по дедолларизации российской экономики. Главное
Экономика

«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — отметил Моисеев.

По его словам, технические разногласия возникли между Минфином, Минэкономразвития (МЭР) и Центробанком.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что ведомства подготовили меры дедолларизации российской экономики стимулирующего характера. План был внесен в правительство в начале октября. Министр отмечал, что переход на расчеты в других валютах должен быть выгодным для экономики, а для этого необходимо развивать финансовые рынки и создавать системы передачи информации между банками.

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности ускоренный возврат НДС. Также план отменяет норму об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях.

Кроме того, известно, что план не предполагает отказа от доллара и не затронет валютные счета вкладчиков российских банков.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: дедолларизация , российская экономика , Антон Силуанов , Алексей Моисеев
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