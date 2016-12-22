На адрес принадлежащей Де Ниро компании прислали подозрительную посылку

Подозрительная посылка была отправлена в киноцентр Трайбека в нижнем Манхэттене, основателем которого является актер Роберт де Ниро, критиковавший политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным источников, посылка имеет такие же маркировки, как и те, которые ранее были направлены экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что посылка была отправлена в ресторан, принадлежащий Де Ниро.

Полиция Нью-Йорка в Twitter пишет, что выехала в район Трайбека после сообщений о подозрительном пакете.

Накануне Секретная служба США перехватила отправленные по почте бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари взрывные устройства. Аналогичное устройство было направлено в офис экс-президента Барака Обамы. Также во Флориде эвакуировали офис бывшей главы Национального комитета демократов (DNC) и члена палаты представителей конгресса США Дебби Вассерман-Шульц после поступления подозрительного пакета.

По данным Associated Press, направленные демократам посылки были начинены порохом и осколками стекла. Трамп пообещал найти виновных в отправке взрывных устройств и призвал всех объединиться перед этой угрозой.