Трамп и Пенс осудили рассылку бомб семье Клинтон и Обаме

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс осудили рассылку бомб в дома Билла и Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Об этом они написали в аккаунтах в Twitter.

«Мы осуждаем попытки нападения на бывшего президента Обаму, Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые действия презренны и не имеют места в этой стране», — написал Пенс.

Он также поблагодарил Секретную службу и ФБР, а также местные правоохранительные органы за быструю реакцию на произошедшее. Он добавил, что виновные будут привлечены к ответственности.

«Полностью согласен!» — написал в ответ Трамп, ретвитнув пост Пенса.

Ранее бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари по почте пришло взрывное устройство. Такое же устройство поступило в офис экс-президента Барака Обамы. Мотивы и личность отправителей пока неизвестны. По факту инцидента начали уголовное расследование. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала произошедшее «актами запугивания» и «подлостью».

Впоследствии в Нью-Йорке эвакуировали людей из здания Time Warner Centre, в котором находится офис телекомпании CNN. Репортер Оливер Дарси рассказал, что сотрудники находятся в безопасности.