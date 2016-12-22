СМИ сообщили о прослушивании директором ЦРУ записи допроса Хашкаджи

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел прослушала аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана в ходе допроса журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Об этом сообщают The Washington Post и Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Хаспел ознакомилась с записью в ходе ее визита в Турцию. По словам источника, знакомого с аудиозаписью, она является «убедительной» и может повлиять на решение США возложить ответственность за убийство Хашкаджи на Эр-Рияд.

Представители ЦРУ и турецкой разведки пока не комментируют информацию об ознакомлении Хаспел с аудиозаписью.

Директор ЦРУ прибыла в Турцию 23 октября по поручению президента США Дональда Трампа, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста. По результатам, полученным Хаспел, Вашингтон примет решение в отношении властей Саудовской Аравии. В ходе визита глава ЦРУ потребовала аудиозаписи пыток и убийства Хашкаджи у турецких властей.

В середине октября The Washington Post писала, что часы Apple Watch, находящиеся на руке журналиста в ходе его визита в саудовское консульство, записали момент его убийства и допрос, который этому предшествовал. Записи были отправлены на смартфон Хашкаджи и сохранены в iCloud.

Хашкаджи пропал 2 октября, когда посещал генконсульство Саудовской Аравии. Власти Турции после этого заявили, что к его возможному убийству причастны 15 саудовских граждан. Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве только 20 октября. По утверждению Эр-Рияда, Хашкаджи погиб в результате конфликта. При этом об обнаружении его тела до сих пор официально не сообщается.