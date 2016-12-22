Советник Эрдогана связал 15 саудовских граждан с пропажей журналиста WP

Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай заявил, что к пропаже и возможному убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии, «скорее всего», причастны 15 граждан Саудовской Аравии. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Актай полагает, что журналист, который пропал шесть дней назад, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Также он отметил, что заявление представителей этого королевства о том, что в дипломатическом ведомстве нет камер, выглядело «неискренним».

Хашкаджи писал для газеты The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей. С ним потеряли контакт друзья и близкие 2 октября, когда журналист был в консульстве королевства в Турции. Его ждали на выходе, но он так и не появился после закрытия дипмиссии.

Источники Reuters и The Washington Post сообщали, что в турецкой полиции есть версия убийства Хашкаджи именно в консульстве. Собеседник агентства отметил, что тело Хашкаджи затем было вывезено из этого здания. Источники добавили, что убийство журналиста было преднамеренным.

По данным The Washington Post, замешана в преступлении группа из 15 человек, которые прибыли в Турцию из Саудовской Аравии. Также турецкие полицейские полагают, что убийство было спланированным.

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман заявил, что готов разрешить властям Турции провести обыск в консульстве королевства. Об этом он сказал 5 октября в интервью агентству Bloomberg. «Если они попросят, конечно, мы разрешим. Нам нечего скрывать», — сказал он.