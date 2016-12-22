Директор ЦРУ потребовала у Турции записи по делу Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хаспел потребовала у турецких властей аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Хаспел прибыла в Турцию днем ранее, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста. Директор ЦРУ приехала по поручению президента Дональда Трампа, который остался не удовлетворен ранее озвученной информацией о ходе дела. По результатам, которые получит Хаспел, Вашингтон будут принимать решения в отношении властей Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что в любом случае США будут требовать наказания виновных в убийстве.

Хашкаджи, известный критикой саудовских властей, исчез на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что журналист был убит, и добавили, что к этому причастны 15 разведчиков Эр-Рияда. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста.



Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что журналист был убит намеренно и жестоко. США и ряд западных стран призвали Эр-Рияд к всеобъемлющему расследованию произошедшего.

Тело Хашкаджи до сих пор не найдено, хотя лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек заявил, что его фрагменты обнаружили в колодце. Позднее телеканал Sky News подтвердил нахождение изуродованных частей тела Хашкаджи турецкой полицией, а CNN Turk сообщил об обнаружении личных вещей репортера в машине рядом с саудовским консульством. Официально это не подтверждено.

