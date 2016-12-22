Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в заявлении на сайте Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Отмечается, что общение на любом уровне прекращено до тех пор, пока Константинополь «не принесет покаяния» и не «прекратит свои беззакония». РПЦЗ уточнила, что общение невозможно как для архиереев и духовенства, так и для мирян. Духовенство Русской зарубежной церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви и приглашать ее священнослужителей служить в храмах РПЦЗ, миряне не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, поясняется в сообщении.

Кроме того, Русская зарубежная церковь не будет принимать участие в собраниях и диалогах, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

15 октября Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Ранее он также установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РПЦ поставила себя «на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием».

В Кремле отметили, что с большой обеспокоенностью наблюдают за происходящим в православии.​ При этом председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ​ Московского патриархата Владимир Легойда заявлял РБК, что разрыв евхаристического общения — это «вынужденная жестокость».