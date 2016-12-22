Кремль заявил об обеспокоенности происходящим в православии

В Кремле заявили, что обеспокоены нынешним развитием отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом, которое привело к прекращению евхаристического общения

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, сообщил корреспондент РБК. «Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием их отношений. Надеемся, что все-таки мудрость восторжествует», — заявил он.

Песков выразил при этом надежду, что все «интересы Русской православной церкви будут соблюдены».

На вопрос, что в Кремле подразумевают под интересами РПЦ, Песков ответил: «Насчет интересов Русской православной церкви, наверное, сама церковь должна давать пояснения. Мы не можем вмешиваться в церковные дела, но поскольку это одна из основных религий в России, то естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями».

Накануне получение украинской церковью автокефалии, первый шаг к которому сделал Вселенский патриарх Варфоломей, на совещании с членами Совета безопасности обсудил Владимир Путин. Песков не стал детально рассказывать, о чем именно шла речь. «Состоялся обмен мнениями», — заявил он.

Ранее Песков сообщил журналистам, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) со стороны радикалов Россия примет политико-дипломатические меры.

Константинопольский патриархат 11 октября отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей, а также действие документа конца XVII века, который предоставляет Московскому патриархату юрисдикцию над Киевской митрополией. В ответ РПЦ заявила, что такое решение нанесет катастрофический вред и затронет судьбы миллионов людей на Украине.