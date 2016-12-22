В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия

Руководитель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриархат перестал быть координирующим центром православной церкви. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью. У нас больше нет единого координирующего центра в православной церкви, и мы должны это очень ясно осознавать. Константинопольский патриархат в качестве такого центра самоликвидировался», — сказал митрополит (цитата по ТАСС).
Ранее Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это решение было принято в ответ на решение патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви.
Вселенский патриархат Константинополя является первой по чести автокефальной церковью. Во время второго Вселенного Собора, прошедшего в 381 году, было достигнуто соглашение, что Константинополь занимает второе место по чести после епископа Рима. В 1054 году в христианском мире произошел раскол (великая схизма), и Константинополь и Рим прекратили евхаристическое общение.