Порошенко заявил о самоизоляции РПЦ после разрыва с Константинополем

Русская православная церковь «поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием» после решения разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
По его словам, РПЦ действует по примеру России, которая «противопоставила себя всему миру» из-за «своей агрессивной имперской политики».
Как сообщает телеканал «112 Украина», Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Киеве заявил, что полагал, что полного раскола не случится. «Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовы к этому процессу», — подчеркнул Порошенко.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за решения разорвать отношения с Константинополем.
Накануне РПЦ объявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления патриархом Варфоломеем автокефалии Украинской церкви. Руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Вселенский патриархат «самоликвидировался» в качестве центра православия.
Теперь верующие не смогут молиться и причащаться в храмах Константинопольского патриархата, в противном случае мирянам нужно будет покаяться в этом на исповеди, клириков ждут наказания (прещения).