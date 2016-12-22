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Порошенко заявил о самоизоляции РПЦ после разрыва с Константинополем
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Порошенко заявил о самоизоляции РПЦ после разрыва с Константинополем
Раскол церкви, 11:37
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Порошенко заявил о самоизоляции РПЦ после разрыва с Константинополем

Русская православная церковь «поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием» после решения разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

По его словам, РПЦ действует по примеру России, которая «противопоставила себя всему миру» из-за «своей агрессивной имперской политики».

Как сообщает телеканал «112 Украина», Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Киеве заявил, что полагал, что полного раскола не случится. «Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовы к этому процессу», — подчеркнул Порошенко.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Политика

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за решения разорвать отношения с Константинополем.

Накануне РПЦ объявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления патриархом Варфоломеем автокефалии Украинской церкви. Руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Вселенский патриархат «самоликвидировался» в качестве центра православия.

Теперь верующие не смогут молиться и причащаться в храмах Константинопольского патриархата, в противном случае мирянам нужно будет покаяться в этом на исповеди, клириков ждут наказания (прещения).

Теги: Петр Порошенко , РПЦ , УПЦ
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