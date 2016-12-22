В РПЦ не исключили примирения с Константинопольским патриархатом

Разрыв евхаристического общения преследует единственную цель — примирение с Константинополем и восстановление единства церкви, заявил представитель РПЦ Владимир Легойда

Владимир Легойда (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Решения Синода РПЦ о разрыве евхаристического общения — это «вынужденная жесткость», заявил РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ​ Московского патриархата Владимир Легойда. Это «не попытка кого-то победить или что-то доказать — это единственно возможное для нас поведение, но целью оно имеет только одно — восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано», сказал РБК председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ​ Московского патриархата Владимир Легойда.

15 октября РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его последние действия как «беззаконные» и «неканонические», при этом Священный синод РПЦ обвинил Вселенский патриархат в «принятии в общение раскольников». Причиной этого решения стало то, что ранее Константинополь установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах другой церкви. Разрыв такого общения — запрет на принятие и непризнание совершаемых ею таинств. Разрыв евхаристического общения на церковном уровне означает, что архиереи и священники РПЦ не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут молиться, причащаться и совершать другие таинства в храмах Константинопольского патриархата.

Легойда отметил, что «в сложившейся ситуации нет ничего хорошего», но РПЦ «не в чем себя упрекнуть». «Русская церковь сделала все, чтобы этого (разрыва евхаристического общения. — РБК) не произошло. Предприняла все дипломатические усилия: патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл лично летал в Стамбул и несколько часов общался с патриархом константинопольским, чтобы предостеречь его от таких последствий», — рассказал Легойда.

По его словам, Константинопольский патриархат вывел себя за границы канонического поля, «то есть обыденным языком, за рамки существующих законов», и это делает для РПЦ невозможным продолжение евхаристического общения. «Это вынужденная мера, но в чем заключается цель этой меры — конечно, в том, чтобы ситуация вернулась на круги своя, чтобы восстановить единство», — добавил он.​​ ​