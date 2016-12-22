Адвокат Кокорина назвал его «кумиром молодежи»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что футболист является кумиром молодежи и пропагандирует здоровый образ жизни. Об этом сообщает RT.

«Александр Кокорин — законопослушный гражданин, он является кумиром и примером для молодежи», — сказал адвокат.

Попов заметил, что его клиент должен выйти из-под стражи, чтобы продолжить подавать хороший пример молодежи.

Ранее Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста футболиста Павла Мамаева, который вместе с Кокориным обвиняется в хулиганстве и побоях.

Кокорин и Мамаев были арестованы после драки, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).

Футболисты были доставлены в СИЗО «Бутырка». Позднее Кокорин и Мамаев попросили изменить им меру пресечения на домашний арест.

Во время очной ставки Кокорин и его младший брат Кирилл, который также был арестован, извинились перед потерпевшими.