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Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест
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Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 15:45
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Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в побоях и хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на московского уполномоченного по правам человека Татьяну Потяеву.

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — сказала она.

Кокорин и Мамаев вместе со знакомыми напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ в кафе в центре Москвы. Они также избили водителя ведущей «Первого канала». Против футболистов возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). 11 октября их арестовали на два месяца. Также арестован был брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.

Футболистов поместили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

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Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , хулиганство
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