Братья Кокорины лично извинились перед потерпевшими в драке в Москве

Футболист «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл во время очной ставки принесли извинения потерпевшим, которых избили на прошлой неделе в Москве, рассказал журналистам их адвокат Олег Попов, передает «Интерфакс».
«Оба принесли извинения и раскаиваются в содеянном», — сказал он. Попов добавил, что потерпевшим предложили пойти на примирение и что сторона защиты ждет их реакции. Адвокат также уточнил, что братьям Кокориным еще не предъявлено обвинение и сейчас они находятся в статусе подозреваемых.
Кокориных, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева 11 октября арестовали на два месяца за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала».
Ранее Кокорин извинялся за свой поступок во время заседания суда. «Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за свой недостойный поступок потерпевшему Паку. Мне очень стыдно за свое поведение перед семьей, родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину», — сказал тогда футболист.
Во вторник, 16 октября, состоялась очная ставка потерпевших с подозреваемыми, в ходе которой Пак заявил, что не имеет претензий к Мамаеву. Ранее адвокат футболиста «Краснодара» Игорь Большаков заявил «Интерфаксу», что его подзащитный принес извинения всем потерпевшим и выразил готовность возместить как физический, так и моральный ущерб.