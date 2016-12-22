Адвокат Кокориных рассказал об их пребывании в СИЗО

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова в своем Instagram рассказала об их пребывании в СИЗО «Бутырка».
«Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо», — написала она.
Футболист «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны и арестованы на прошлой неделе после драки в московском кафе. В результате были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей «Первого канала».
Кокориных и Мамаева обвиняют в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса России — по ст. 116 (побои) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой).
Во время очной ставки братья Кокорины принесли извинения потерпевшим.
15 октября адвокаты Мамаева и Кокориных подали жалобы на арест спортсменов.