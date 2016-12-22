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Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах
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Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах
Политика, 04:50
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Грузия предложила проверить лабораторию Лугара на фоне обвинений в опытах

Грузинское правительство предлагает провести мониторинг Исследовательского центра общественного здравоохранения Грузии имени Ричарда Лугара, который расположен близ Тбилиси, с участием международных экспертов. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

«В рамках соответствующих международных механизмов правительство Грузии предлагает провести международный мониторинг деятельности лаборатории имени Лугара с привлечением экспертов самого высокого ранга», — сказал он.

Абашидзе подчеркнул, что сообщения о том, что данная лаборатория участвует в программе разработки биологического оружия «не соответствуют действительности». По его словам, исследовательский центр имени Лугара является собственностью Грузии и полностью финансируется за счет бюджета страны, а Соединенные Штаты не имеют к его деятельности никакого отношения.

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В свою очередь министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил о намерениях Тбилиси в ближайшее время обратиться к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой направить в центр Лугара специальную комиссию, в которую могут войти и российские специалисты, передает «Интерфакс».

По его словам, грузинские власти уже несколько раз делали заявления о том, что с 2013 года лабораторией управляет правительство Грузии, а не США. «Мы неоднократно приглашали российских коллег, чтобы они приехали и осмотрели эту лабораторию и убедились бы в том, что там нет ничего опасного», — добавил он.

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Однако несмотря на это, как отметил Сергеенко, обсуждение этой темы продолжается. «Поэтому, мы приняли решение, что в ближайшие дни обратимся к ВОЗ с просьбой направить в Грузию официальную миссию, в которую, если будет желание у России, могут войти российские специалисты», — заключил министр.

11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие, что в лаборатории Лугара проводятся эксперименты над людьми. По его словам, ряд таких экспериментов имел летальный исход. В частности, как заявил Гиоргадзе, в имеющихся у него документах есть сведения о смерти десятков больных, проходивших в этой лаборатории лечение от гепатита С.

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Минобороны России начало проверку представленных Гиоргадзе данных. В ведомстве отметили, что эти факты содержат признаки нарушения США Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон назвал эти данные абсурдными. Он заявил, что США не занимаются разработкой биологического оружия в лаборатории Лугара. По его словам, этот объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Теги: лаборатория , Грузия , эксперты , проверка , ВОЗ
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