В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков заявил, что США в своей лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси используют граждан Грузии в качестве биологического материала для работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что, по оценке МИДа, американское ведомство использует грузинских партнеров «как подопытных кроликов».

11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие, что в Лаборатории Лугара проводятся эксперименты над людьми. По его словам, ряд таких экспериментов имел летальный исход. В частности, заявил экс-министр, в имеющихся у него документах есть сведения о смерти десятков больных, проходивших в этой лаборатории лечение от гепатита С.

Минобороны России начало проверку представленных Гиоргадзе данных. В ведомстве отметили, что эти факты содержат признаки нарушения США Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон назвал данные Гиоргадзе абсурдными. Он заявил, что США не занимаются разработкой биологического оружия в Лаборатории Лугара. По его словам, этот объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Гиоргадзе занимал пост министра госбезопасности Грузии в 1990-х годах. Позднее его заподозрили в покушении на главу государства Эдуарда Шеварднадзе, Гиоргадзе был объявлен в международный розыск. В 2016 году Интерпол принял решение о снятии международного розыска с Гиоргадзе.