ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,26 65,24 EUR Нал. 77,92 76,84 USD Бирж. 65,78 -0,05 EUR Бирж. 77,50 +0,13 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6417,40 -194,90 IMOEX 2431,36 +0,06% RTSI 1164,84 +0,16% Brent 81,78 +0,75% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов
Лента новостей
Michael Kors объявил о смене имени после покупки модного дома Versace 15:19, Бизнес Страны Латинской Америки потребовали расследовать репрессии в Венесуэле 15:17, Политика Уолл-стрит планирует легализовать криптотрейдинг: что будет с рынком 15:15, Крипто Как приучить мозг вырабатывать гормоны радости 15:09, Pink Fitch назвал риски для иностранцев от санкций США против банков из России 15:02, Финансы Кашемир, меха и крокодиловая кожа: самые дорогие вещи этого сезона 14:57, Стиль Как производят мраморную говядину в России 14:55, РБК и Мираторг Heineken получила право на производство в России Miller и Staropramen 14:41, Бизнес Сбербанк рассказал о самых крупных тратах россиян за границей 14:30, Финансы В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов 14:23, Политика Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 14:21, РБК и Schneider Electric Фонд Фридмана и ирландская компания создали СП для лизинга самолетов 14:15, Бизнес Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию продукции 14:10, Бизнес Нефтяные цены выросли до максимума с 2014 года: куда двинется баррель 14:00, Quote В блокчейне Tezos обнаружили уязвимость: стоимость токена снизилась на 7% 13:56, Крипто Рогозин назначил своего заместителя руководителем ЦНИИмаша 13:52, Политика Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 13:44, РБК и Microsoft В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена 13:41, Общество Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест 13:36, Общество Дроздов рассказал об «обычных офисах» внутри «дворцов» Пенсионного фонда 13:35, Политика На Украине прекратил вещание телеканал Общественной телерадиокомпании 13:29, Бизнес В Швеции парламент проголосовал против нового срока действующего премьера 13:29, Политика Экс-замглавы дептранса Москвы стала гендиректором «Аэроэкспресса» 13:29, Бизнес Папа римский стал электронным резидентом Эстонии 13:24, Технологии и медиа Турецкий губернатор предложил провести часть Олимпиады-2026 в Сочи 13:18, Спорт «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 13:14, РБК и Maserati
В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов
Политика, 14:23
0
В МИД заявили об использовании США жителей Грузии как подопытных кроликов

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков заявил, что США в своей лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси используют граждан Грузии в качестве биологического материала для работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что, по оценке МИДа, американское ведомство использует грузинских партнеров «как подопытных кроликов».

Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США
Политика

11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь  Гиоргадзе сообщил, что в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие, что в Лаборатории Лугара проводятся эксперименты над людьми. По его словам, ряд таких экспериментов имел летальный исход. В частности, заявил экс-министр, в имеющихся у него документах есть сведения о смерти десятков больных, проходивших в этой лаборатории лечение от гепатита С.

Минобороны России начало проверку представленных Гиоргадзе данных. В ведомстве отметили, что эти факты содержат признаки нарушения США Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон назвал данные Гиоргадзе абсурдными. Он заявил, что США не занимаются разработкой биологического оружия в Лаборатории Лугара. По его словам, этот объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Гиоргадзе занимал пост министра госбезопасности Грузии в 1990-х годах. Позднее его заподозрили в покушении на главу государства Эдуарда Шеварднадзе, Гиоргадзе был объявлен в международный розыск. В 2016 году Интерпол принял решение о снятии международного розыска с Гиоргадзе.

Теги: Грузия , лаборатория , кролики
Главное
Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест Общество
Материалы по теме
В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии Политика
Экс-глава МГБ Грузии связал смерть десятков грузин с тайными опытами США Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter