ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,19 EUR Нал. 77,34 76,20 USD Бирж. 66,67 +0,81 EUR Бирж. 76,74 +1,11 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6580,80 +91,70 IMOEX 2466,03 -1,12% RTSI 1165,30 -2,57% Brent 85,77 +0,59% DJIA 26747,53 -0,30% Nasdaq 7956,55 -0,85%
В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США
Лента новостей
Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 16:39, РБК и Mastercard Климкин назвал неадекватной высылку украинского консула из Венгрии 16:37, Политика Суд счел незаконным заключение под стражу Павликовой из «Нового величия» 16:31, Общество Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян 16:29, Фотогалерея  Российский космонавт и астронавты NASA вернулись на Землю с МКС 16:23, Технологии и медиа В Карачаево-Черкесии задержали участников террористического подполья 16:15, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:07, РБК и Мираторг Ротенберг рассказал об инциденте на железнодорожной части Крымского моста 16:07, Общество Сборная России проиграла США на женском чемпионате мира по волейболу 16:04, Спорт Когда продавать биткоин: криптовалюта подорожала до $6,6 тыс. 16:00, Крипто В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США 15:58, Общество Доходность американских гособлигаций достигла максимума за 7 лет. Почему? 15:56, Quote В армии отменят пилотки и станут выдавать трусы контрактникам 15:56, Общество НАТО усилит защиту от гибридных атак после попытки взлома ОЗХО 15:53, Политика Правительство направило еще 731 млн руб. на помощь заемщикам по ипотеке 15:48, Общество Расставили акценты: в каких районах Москвы живут экспаты 15:45, РБК и Элитная недвижимость Венгрия в ответ на действия Киева вышлет украинского консула 15:41, Политика В ЕС выразили беспокойство после заявлений о кибератаках на ОЗХО 15:40, Политика Жизнь богатейшего человека в истории: Джефф Безос и его привычки 15:29, Стиль Суперфуды и мил-киты: чего ждет российский потребитель 15:28, Потребрынок  МИД заявил о набирающей обороты «западной шпиономании» 15:20, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 15:16, РБК и Philips Высылка четырех россиян из Нидерландов. Главное 15:14, Политика В Бразилии на кандидата в губернаторы совершили покушение 15:13, Политика МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с кибератакой на ОЗХО 15:13, Политика В здании Морского порта в Санкт-Петербурге взорвалась сигнальная ракета 15:07, Общество В московском таксопарке рассказали о поездке предполагаемого агента ГРУ 14:55, Политика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 14:50, РБК и FW Raiffeisen
В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США
Общество, 15:58
0
В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США
Представитель российского военного ведомства Игорь Кириллов заявил, что в лаборатории Ричарда ​Лугара под Тбилиси американские ученые испытывали высокотоксичный препарат, из-за которого умерли десятки человек
Игорь Кириллов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Минобороны России заявили, что в Грузии в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара​ США испытывали токсичный препарат и эти тесты привели к гибели 73 граждан​. Такие данные привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов, передает «Интерфакс».

«Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», — заявил Кириллов.

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Фото: U.S. Army / Lt. Col. Jamie Blow)

Генерал отметил, что только в декабре 2015 года погибли 24 участника опытов. Несмотря на это, клинические исследования были продолжены «в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов». Это привело к гибели еще 49 человек.

По словам Кириллова, сведения об испытаниях были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Согласно его данным в лаборатории испытывали препарат ​«Совалди» американской компании «Гилеад Сайенсиз». Одним из акционеров этого предприятия выступает ​бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд.

Представитель Минобороны добавил, что этот препарат зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств и в ходе испытаний смертельных случаев не возникло.

РБК направил запрос в «Гилеад Сайенсиз Раша».

Экс-глава МГБ Грузии связал смерть десятков грузин с тайными опытами США
Общество

11 сентября Гиоргадзе заявил, что у него оказались документы, доказывающие проведение американскими учеными секретных экспериментов над людьми в лаборатории Лугара. Экс-министр пояснил, что бумаги ему передали друзья из Грузии.

Гиоргадзе утверждал, что документы свидетельствуют о смерти участников исследований. В частности, в 2015 году умерли несколько десятков больных, проходивших лечение от гепатита С. Экс-министр подчеркнул, что в графе «причина смерти» у всех участников экспериментов указано «неизвестно». По его словам, расследование смертей не проводилось.

Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США
Политика

Позднее специалисты Минобороны России начали изучение данных, обнародованных Гиоргадзе.

Официальный представитель Пентагона США Эрик Пахон назвал абсурдными заявления о тайных опытах в лаборатории неподалеку от Тбилиси, отметив, что США не ведут разработку биологического оружия в Центре Лугара. По его словам, данный объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Гиоргадзе занимал пост министра госбезопасности Грузии в 1990-х. Позднее его заподозрили в покушении на главу государства Эдуарда Шеварднадзе и объявили в международный розыск. В 2016 году Интерпол принял решение о прекращении международного розыска Гиоргадзе.

Автор: Александра Федотова.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Грузия , лаборатория , Минобороны
Главное
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам Политика
Материалы по теме
Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США Политика
В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter