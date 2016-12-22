В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США

Представитель российского военного ведомства Игорь Кириллов заявил, что в лаборатории Ричарда ​Лугара под Тбилиси американские ученые испытывали высокотоксичный препарат, из-за которого умерли десятки человек

Игорь Кириллов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Минобороны России заявили, что в Грузии в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара​ США испытывали токсичный препарат и эти тесты привели к гибели 73 граждан​. Такие данные привел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов, передает «Интерфакс».

«Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», — заявил Кириллов.

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Фото: U.S. Army / Lt. Col. Jamie Blow)

Генерал отметил, что только в декабре 2015 года погибли 24 участника опытов. Несмотря на это, клинические исследования были продолжены «в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов». Это привело к гибели еще 49 человек.

По словам Кириллова, сведения об испытаниях были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Согласно его данным в лаборатории испытывали препарат ​«Совалди» американской компании «Гилеад Сайенсиз». Одним из акционеров этого предприятия выступает ​бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд.

Представитель Минобороны добавил, что этот препарат зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств и в ходе испытаний смертельных случаев не возникло.

РБК направил запрос в «Гилеад Сайенсиз Раша».

11 сентября Гиоргадзе заявил, что у него оказались документы, доказывающие проведение американскими учеными секретных экспериментов над людьми в лаборатории Лугара. Экс-министр пояснил, что бумаги ему передали друзья из Грузии.

Гиоргадзе утверждал, что документы свидетельствуют о смерти участников исследований. В частности, в 2015 году умерли несколько десятков больных, проходивших лечение от гепатита С. Экс-министр подчеркнул, что в графе «причина смерти» у всех участников экспериментов указано «неизвестно». По его словам, расследование смертей не проводилось.

Позднее специалисты Минобороны России начали изучение данных, обнародованных Гиоргадзе.

Официальный представитель Пентагона США Эрик Пахон назвал абсурдными заявления о тайных опытах в лаборатории неподалеку от Тбилиси, отметив, что США не ведут разработку биологического оружия в Центре Лугара. По его словам, данный объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Гиоргадзе занимал пост министра госбезопасности Грузии в 1990-х. Позднее его заподозрили в покушении на главу государства Эдуарда Шеварднадзе и объявили в международный розыск. В 2016 году Интерпол принял решение о прекращении международного розыска Гиоргадзе.