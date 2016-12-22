Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США

В Минобороны назвали «вопиющими» обнародованные Игорем Гиоргадзе сведения. В ведомстве указали на наличие в них признаков серьезных нарушений американской стороной конвенции о запрете биологического оружия

Игорь Гиоргадзе, 2008 год (Фото: Наталья Львова / «Издательский дом Родионова» / ТАСС)

Минобороны России начало проверку обнародованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе данных. Он говорил о том, что жертвами проводимых в созданном американцами неподалеку от Тбилиси исследовательском центре экспериментов над людьми могли стать несколько десятков человек.

«Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве пояснили, что представленные Гиоргадзе документы уже изучаются профильными специалистами и результаты их анализа будут представлены международной общественности.

​11 сентября Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Лаборатория Лугара) американскими специалистами проводились секретные эксперименты над людьми.

«Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников», — сказал Гиоргадзе, отметив, что, согласно переданным ему документам, только в один из дней декабря 2015 года в Лаборатории Лугара умерли 24 пациента.

«Данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают 30 человек, в августе — 13 человек. Вызывает недоумение, что в графе «причина смерти» значится запись: «Неизвестно». Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось», — заявил тогда Гиоргадзе, призвав руководство США, в том числе нынешнего президента Дональда Трампа, провести расследование деятельности Лаборатории Лугара и закрыть ее.

В 2015 году МИД России выражал озабоченность размещением в соседних с Россией странах лабораторий Пентагона. В заявлении МИДа особо указывалось, что американские и грузинские власти «предпринимают усилия по сокрытию истинного содержания и направленности деятельности» работающего под крышей Лаборатории Лугара исследовательского подразделения сухопутных войск США, занимающегося изучением особо опасных инфекционных болезней.