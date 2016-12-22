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Экс-глава МГБ Грузии связал смерть десятков грузин с тайными опытами США
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Экс-глава МГБ Грузии связал смерть десятков грузин с тайными опытами США
Общество, 16:03
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Экс-глава МГБ Грузии связал смерть десятков грузин с тайными опытами США
Бывший министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе получил данные о гибели множества пациентов созданной США неподалеку от Тбилиси лаборатории. По словам министра, причиной смертей могли стать секретные эксперименты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе (занимал пост в 1993–1995 годах) заявил, что в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие о возможности проведения в созданном американцами неподалеку от Тбилиси Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Лаборатория Лугара) секретных экспериментов над людьми.

​«Первичное изучение лишь части документов — а их сотни, тысячи листов, переданных мне из Грузии моими друзьями, — показывает, что в Лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США и частными подрядчиками действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии. Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников», — рассказал Гиоргадзе в ходе пресс-конференции в Москве (цитата по ТАСС).

По словам экс-министра, в переданных ему документах есть сведения о смерти нескольких десятков больных, проходивших в Лаборатории Лугара лечение от гепатита С. Гиоргадзе особо указал на то, что повышенная смертность (так, только в декабре 2015 года умерло 30 человек, причем 24 из них — в один день) зафиксирована на фоне успешной борьбы с этим заболеванием в Грузии в целом.

«Данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают 30 человек, в августе — 13 человек. Вызывает недоумение, что в графе «причина смерти» значится запись: «Неизвестно». Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось», — рассказал Гиоргадзе.

В 2015 году МИД России выражал глубокую озабоченность размещением в непосредственной близости от российских границ медико-биологических лабораторий Пентагона. В заявлении МИДа особо указывалось, что под крышей Лаборатории Лугара действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, а американские и грузинские власти «предпринимают усилия по сокрытию истинного содержания и направленности деятельности этого воинского подразделения армии США, занимающегося изучением особо опасных инфекционных болезней».

Об опасности размещаемых на территории стран СНГ американских военных лабораторий говорил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а Геннадий Онищенко, занимавший тогда пост главы Роспотребнадзора, утверждал, что именно из Грузии пришла в Россию африканская чума свиней.

​Гиоргадзе также не исключил возможности, что болезнетворные микроорганизмы и вирусы из Лаборатории Лугара (по некоторым данным, там проводят эксперименты с сибирской язвой, чумой и свиным гриппом) могут быть занесены в Россию.

«Возможно, вирусы могут попасть и в Россию. К экспериментам привлекали безнадежно больных, они хватаются за последнюю тростинку. Кто-то идет за деньги на это, а есть и те, кто ничего на подозревает», — отметил экс-министр.

Он также призвал руководство США, в том числе нынешнего президента Дональда Трампа, провести расследование деятельности Лаборатории Лугара и закрыть ее.

«Народ Грузии будет вам благодарен, если вы избавите страну от этой экспериментальной деятельности. Символические выплаты и извинения не смогут компенсировать эти жизни», — подчеркнул бывший министр.

Лаборатория Лугара была открыта в предместье Тбилиси в 2011 году, первоначально числилась в ведомстве Министерства обороны республики, позже — МВД, а сейчас подчиняется Министерству социальной защиты.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Грузия , биологическое оружие
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