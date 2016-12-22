В Грузии заявили о попытке России раздуть тему с лабораторией для опытов

Россия пытается отвлечь внимание от обвинений, выдвинутых против нее международным сообществом, поэтому Москва «раскручивает» тему с предполагаемой гибелью людей в грузинской Лаборатории Лугара. Такое заявление сделал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, сообщает «Интерфакс».

«Однако раскручивание этой темы в России происходит за счет нанесения урона авторитету соседнего государства — Грузии», — отметил он. По его словам, информация о гибели людей в лаборатории в результате тайных опытов США «абсолютно не соответствует действительности».

«Тбилиси небольшой город и в нем все обо всем и обо всех знают. Утверждения же, что в Лаборатории Лугара люди умирают от искусственного заражения и оттуда выносят пачками трупы добровольно заразившихся, не выдерживают не только критики, но уже всем понятно — все это высосано из пальца. Это мыльный пузырь, который скоро лопнет, и людям, надувшим этот пузырь, наверное, будет стыдно», — сказал Абашидзе.

Он подчеркнул, что лаборатория давно передана США грузинской стороне, и работают там грузинские специалисты, деятельность которых финансируется грузинским правительством.

По словам Абашидзе, убедиться в том, что в лаборатории не происходит ничего плохого, могут и российские ученые. «В ноябре в Тбилиси будет проходить международный семинар по борьбе с биологическим оружием и в нем примут участие специалисты более 20 стран», — рассказал спецпредставитель премьер-министра Грузии. По его словам, приглашение на этот семинар направлено и российским ученым, однако оно не было принято.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара под Тбилиси Соединенные Штаты испытывали токсичный препарат или биологический агент. По словам генерал-майора Игоря Кириллова, информацию о гибели 73 человек от этих опытов Россия получила от бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.​