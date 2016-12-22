В Пентагоне назвали абсурдными обвинения в опытах над людьми в Грузии

Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон назвал абсурдными данные бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что США проводили тайные опыты в лаборатории недалеко от Тбилиси. Такое заявление он сделал в комментарии агентству «РИА Новости».

«Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны», - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать данные Гиоргадзе. Представитель Пентагона подчеркнул, что США не занимаются разработкой биологического оружия в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Лаборатория Лугара).

По его словам, данный объект не принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии, а не Соединенным Штатам.

Как отмечает ТАСС, в беседе с журналистами представитель Пентагона также предположил, что выдвинутые в адрес США обвинения могут быть частью «российском кампании дезинформации», направленной на страны Запада.

11 сентября Гиоргадзе заявил, что получил информацию о том, что множество пациентов Лаборатории Лугара рядом с Тбилиси погибли в результате экспериментов над людьми. «Первичное изучение лишь части документов — а их сотни, тысячи листов, переданных мне из Грузии моими друзьями, — показывает, что в Лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США и частными подрядчиками действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии», - сообщил он.

В российском Минобороны пообещали проверить информацию Гиоргадзе, поскольку она касается крупных нарушений конвенции о запрете биологического оружия со стороны США.

В 2015 году МИД России заявлял об озабоченности в связи с размещением в соседних с Россией государствах лабораторий Пентагона. В частности, министерство иностранных дел обвинило власти США и Грузии в сокрытии «истинного содержания и направленности деятельности» исследовательского подразделения американской армии, работавшего в Лаборатории Лугара.