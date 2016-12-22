Конституционный суд Ингушетии рассмотрит закон о границе с Чечней

В Конституционный суд Ингушетии поступили жалобы депутатов Народного собрания и граждан республики на закон об установлении границы с Чечней, их рассмотрят 25 октября, сообщается на сайте суда.

Там уточнили, что жалобы от региональных парламентариев поступили 4 октября. Поскольку они касались того же документа, что и обращения граждан, их решили объединить в одно производство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 сентября подписали соглашение об установлении между республиками границы. 4 октября парламенты двух регионов одобрили этот документ. При этом депутаты Народного собрания Ингушетии заявили, что голосование прошло с нарушениями, и обратились в правоохранительные органы.

На фоне принятия закона в Ингушетии начались акции протеста, власти республики разрешили митинг с 8 по 15 октября у здания ингушского правительства и позже продлили его до 17 октября. По словам Евкурова, президент России Владимир Путин посоветовал ему общаться с митингующими «методами языка и демократии».

16 октября соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу.