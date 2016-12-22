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Главы Чечни и Ингушетии подписали закон о границе
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Главы Чечни и Ингушетии подписали закон о границе
Политика, 21:21
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Главы Чечни и Ингушетии подписали закон о границе

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон об установлении границы с Ингушетией, документ опубликован на портале правовой информации. В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что Юнус-Бек Евкуров также подписал документ о границах, передает «Интерфакс».

Ранее депутаты Народного собрания Ингушетии проголосовали за ратификацию соглашения о границе. В поддержку документа выступили 17 человек, еще трое проголосовали против, пятеро воздержались.

Позже Евкуров написал в Instagram, что это решение соответствует интересам «мирного существования и добрососедства». «Прошу вас всех не беспокоиться, мыслить трезво и не поддаваться эмоциональным порывам. Я всегда действовал, опираясь не на сегодняшний день, а на будущее. Я не шел на поводу у эмоций. И так я поступаю сейчас», — заявил он.

В обращении к жителям республики Евкуров добавил, что стороны не передали друг другу «ни одного сантиметра или метра земли» и законодательно закрепили границу, сложившуюся в 1990-х годах, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь Кадыров, комментируя одобрение закона о границах в парламенте Чечни, отметил, что это решение имеет «историческое значение» для двух народов и регионов. «Я еще раз со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не чеченским и ингушским народами», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

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Граница между Чечней и Ингушетией была нерегулируемой с момента распада СССР. В конце сентября Кадыров и Евкуров подписали соглашение о закреплении границ, по которому стороны обмениваются территориями площадью в 1,8 тыс. га в Надтеречном районе Чечни и Малгобекском районе Ингушетии.

Видео: zariffeli / Facebook

На фоне соглашения об установлении границ в столице Ингушетии Магасе 4 октября прошла акция протеста рядом со зданием республиканского парламента. Как рассказал РБК председатель местного отделения «Яблока» Руслан Могульцев, в митинге участвовали от 5 тыс. до 10 тыс. человек. По его словам, силовики выстрелили в воздух после того, как протестующие бросили в вышедшего к ним Евкурова пустую бутылку.

Теги: Чечня , Ингушетия , граница
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