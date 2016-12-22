В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней открыли стрельбу

Силовики открыли огонь в воздух после того, как к толпе митингующих вышел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Протесты в Магасе вызваны недовольством соглашением об установлении границы с Чечней

Фото: zariffeli / Facebook

Жители Ингушетии вышли на акцию протеста к зданию парламента республики в Магасе после утверждения соглашения о границе с Чечней. Силовики эвакуируют депутатов, у здания слышна стрельба, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на собственного корреспондента.

Информацию об этом подтвердил РБК председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. «В 10:40 было от 5 тыс. до 10 тыс. участников, и люди продолжают прибывать. Люди протестуют против ратификации подписанного главой республики соглашения о передачи части территории республики под контроль властей Чечни», — сказал он.

По словам Муцольгова, в момент, когда вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров, в него из толпы полетела пустая бутылка, после чего силовики открыли огонь в воздух.​

Видеозапись, на котором слышна стрельба, была размещена очевидцами в Facebook.

Видео: zariffeli / Facebook

Телеканал RTVi также подтверждает данные о том, что в митинге у здания ингушского парламента участвуют порядка 10 тыс. человек. Протестующих сопровождает конная полиция. У участников митинга с собой флаги Ингушетии, некоторые участники митинга выкрикивают «Аллах Акбар».

Граница между Чечней и Ингушетией оставалась неурегулированной с распада СССР. В 1993 году документ о разграничении был подписан главами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым, который стал лидером чеченского сепаратизма и главой самопровозглашенной Ичкерии. Однако 26 сентября в Магасе главы двух республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы. 4 октября соглашение было ратифицировано парламентами республик.

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