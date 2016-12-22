Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в силу

Соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Он добавил, что установление границ не означает разделения чеченского и ингушского народов, а будет способствовать дальнейшей интеграции экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия.
Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.
Соглашение об установлении границ было подписано главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. 4 октября парламенты Чечни и Ингушетии ратифицировали соглашение.
В Ингушетии начались акции протеста. Активисты начали собираться у парламента республики в Магасе, требуя пересмотра соглашения. Власти Ингушетии разрешили провести протестную акцию 8–15 октября, позднее ее продлили до 17 октября. Евкуров рассказал, что обсудил протесты с главой государства Владимиром Путиным, который посоветовал ему говорить с протестующими «методами языка и демократии».