Кадыров прокомментировал митинги в Ингушетии против соглашения о границе

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми «попытки раздуть ситуацию» вокруг установления границы между республикой и Ингушетией. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте»
«Вместе с тем мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно», — отметил Кадыров. Он подчеркнул, что чеченцы останутся «братьями ингушей», несмотря на действия «отдельных лиц».
Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 сентября подписали соглашение об установлении границы, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. 16 октября оно вступило в силу.
В начале октября после ратификации соглашения парламентами республик в Ингушетии начались акции протеста. Активисты у здания парламента в Магасе потребовали пересмотра соглашения. Власти Ингушетии разрешили провести протестную акцию 8–15 октября, позднее ее сроки продлили до 17 октября.
16 октября участники митинга против соглашения о границе провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и главой управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. В ходе совещания в Пятигорске чиновники заявили, что закон был принят и уже вступил в силу, «но при этом признали, что в нем могут быть недоработки», указывали источники РБК. Руководитель оргкомитета митинга в Магасе и лидер ингушского отделения «Яблока» Муса Мальсагов написал на своей странице в Facebook, что переговоры завершились безрезультатно.