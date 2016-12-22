Власти Ингушетии продлили протестный митинг о границах с Чечней

Ингушское правительство согласовало продление протестного митинга касательно установления границ с Чечней в городе Магасе на 16 и 17 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Организатором митингов выступает общественное движение «Совет тейпов ингушского народа», представители которого просили продлить митинг до 25 октября.

Протесты в Магасе начались на фоне подписания соглашения о границах между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Регионы обменялись территориями площадью 1,89 га.

Власти Ингушетии 6 октября разрешили провести протестную акцию в Магасе с 8 по 15 октября. При этом Юнус-Бек Евкуров призвал участников и организаторов протестов «не создавать проблем для республики». Последних глава Ингушетии назвал «провокаторами», добавив, что среди организаторов «много тех, кто реально болеет за свою землю и народ».

В свою очередь​ Кадыров попросил главу Ингушетии передать жителям республики «слова самых добрых пожеланий», отметив единство двух народов. В Кремле подчеркивали, что контролируют ситуацию с протестами в Ингушетии.