ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки

Участники саммита Евросоюза решили разработать санкционный механизм для защиты от кибератак. Об этом заявил председатель ЕС Дональд Туск, сообщается на сайте совета.
«Мы просим министров проработать режим санкций, который будет касаться именно кибератак. Такой режим должен помочь защитить наших граждан, компании и институты от угроз кибербезопасности», — сказал он.
Европейский совет принял соответствующее решение после сообщений о кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
В начале октября Минобороны Нидерландов заявило, что из страны в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы ОЗХО. По данным министерства, у россиян были дипломатические паспорта, они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ).
В связи с этим в МИД России вручили послу Нидерландов ноту протеста и заявили, что задержание и высылка россиян, а также обвинение их в кибератаке являются провокацией. Глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов отверг обвинения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит защиту от гибридных атак. Впоследствии глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией.