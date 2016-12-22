ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки

Участники саммита Евросоюза решили разработать санкционный механизм для защиты от кибератак. Об этом заявил​ председатель ЕС Дональд Туск, сообщается на сайте совета.

«Мы просим министров проработать режим санкций, который будет касаться именно ​кибератак. Такой режим должен помочь защитить наших граждан, компании и институты от угроз кибербезопасности», — сказал он.

Европейский совет принял соответствующее решение после сообщений о кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

В начале октября Минобороны Нидерландов заявило, что из страны в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы ОЗХО. По данным министерства, у россиян были дипломатические паспорта, они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ).

В связи с этим в МИД России вручили послу Нидерландов ноту протеста и заявили, что задержание и высылка россиян, а также обвинение их в кибератаке являются провокацией. Глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов отверг обвинения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит защиту от гибридных атак. Впоследствии глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией.