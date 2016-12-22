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Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея
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Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея
Общество, 16:29
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Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян

Минобороны Нидерландов раскрыло личности россиян, которые, как утверждает ведомство, были высланы из страны весной. По данным следствия, высланные пытались взломать серверы ОЗХО. Главные доказательства правоохранителей — в фотогалерее РБК

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Власти Нидерландов утверждают, что россияне въехали в страну по дипломатическим паспортам

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Минобороны королевства на пресс-конференции показало эти документы и назвало имена подозреваемых. Это Алексей Сергеевич Моренец, Олег Михайлович Сотников, Евгений Михайлович Серебряков и Алексей Валерьевич Минин. Следователи называют Моренца и Серебрякова киберспециалистами, а Минина и Сотникова — людьми, отвечавшими за разведывательную поддержку

Окрестности здания ОЗХО в Гааге (по утверждению властей Нидерландов, фото с камеры Минина)
(Фото: Netherlands Ministry of Defence)

Представители Минобороны указывают, что названные россияне хотели получить доступ к данным о расследовании крушения рейса малайзийского Boeing под Донецком и взломать серверы Организации по запрещению химического оружия. ОЗХО, в частности, занимается расследованием химических атак в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери

Фото: Netherlands Ministry of Defence

В качестве доказательств на презентации фигурировали снимки автомобиля, которым пользовались подозреваемые

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Также были показаны фотографии изъятых телефонов и наличных (€20 тыс. и $20 тыс.)

Фото: Netherlands Ministry of Defence

По данным Минобороны Нидерландов, один из телефонов в ходе операции по предотвращению кибератаки попытались разбить

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Нидерландские власти показали квитанцию об оплате поездки на такси в Шереметьево от штаб-квартиры Главного управления российского Генштаба (бывш. Главное разведуправление). Она была оформлена на имя Моренца

Фото: Netherlands Ministry of Defence

Представители Нидерландов считают, что Россия ведет активную разведывательную деятельность на территории королевства

Фото: Netherlands Ministry of Defence
В Британии уже заявили, что открывшаяся информация может стать поводом для нового раунда антироссийских санкций.
Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Разведка , ОЗХО , кибератаки
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