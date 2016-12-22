Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян

Минобороны Нидерландов раскрыло личности россиян, которые, как утверждает ведомство, были высланы из страны весной. По данным следствия, высланные пытались взломать серверы ОЗХО. Главные доказательства правоохранителей — в фотогалерее РБК
Власти Нидерландов утверждают, что россияне въехали в страну по дипломатическим паспортам
Минобороны королевства на пресс-конференции показало эти документы и назвало имена подозреваемых. Это Алексей Сергеевич Моренец, Олег Михайлович Сотников, Евгений Михайлович Серебряков и Алексей Валерьевич Минин. Следователи называют Моренца и Серебрякова киберспециалистами, а Минина и Сотникова — людьми, отвечавшими за разведывательную поддержку
Представители Минобороны указывают, что названные россияне хотели получить доступ к данным о расследовании крушения рейса малайзийского Boeing под Донецком и взломать серверы Организации по запрещению химического оружия. ОЗХО, в частности, занимается расследованием химических атак в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери
В качестве доказательств на презентации фигурировали снимки автомобиля, которым пользовались подозреваемые
Также были показаны фотографии изъятых телефонов и наличных (€20 тыс. и $20 тыс.)
По данным Минобороны Нидерландов, один из телефонов в ходе операции по предотвращению кибератаки попытались разбить
Нидерландские власти показали квитанцию об оплате поездки на такси в Шереметьево от штаб-квартиры Главного управления российского Генштаба (бывш. Главное разведуправление). Она была оформлена на имя Моренца
Представители Нидерландов считают, что Россия ведет активную разведывательную деятельность на территории королевства