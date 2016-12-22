МИД вручил послу Нидерландов ноту из-за высылки россиян

Послу Нидерландов в России вручили ноту протеста. В документе отмечается, что в МИД России считают провокацией задержание и высылку из Нидерландов четырех россиян и обвинение их в кибератаке на сервера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

«Подобные шаги официальной Гааги наносят невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, вся ответственность за который полностью лежит на нидерландской стороне», — заявили в министерстве.

В сообщении уточняется, что Москва рассматривает инцидент с россиянами как провокацию, связанную с позицией России против политизации ОЗХО.

8 октября посол Нидерландов Рене Джонс-Бос была вызвана в МИД России. После визита в министерство она рассказала, что позиция Амстердама заключается в том, что страна несет ответственность за находящиеся на ее территории международные организации.

В октябре Минобороны Нидерландов cообщило о высылке в апреле четверых россиян. По версии оборонного ведомства, они причастны к кибератаке на сервера ОЗХО, а также пытались получить данные расследования о гибели рейса MH17 в Донбассе. В тот же день российского посла вызвали в МИД Нидерландов, где вручили ноту протеста. В Москве в ответ заявили, что «западная шпиономания набирает обороты».