Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией, заявила глава Минобороны страны Анк Бейлевелд, комментируя высылку российских граждан по подозрению в кибератаках на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об этом сообщает De Telegraaf.

Министр положительно ответила на вопрос, является ли нынешняя ситуация кибервойной с Россией. «[Российские спецслужбы] пытаются влиять на нашу обычную повседневную жизнь, на нашу демократию разными способами», — объяснила она.

Министр привела в пример выборы в США в 2016 году и отметила, что «это действительно опасно, что делают русские». «Мы должны избавиться от наивности в этой области», — подчеркнула Бейлевелд.

Четверо россиян были высланы из Нидерландов в апреле по подозрению в кибератаке серверов ОЗХО. 4 октября Минобороны страны обнародовало эти сведения одновременно с заявлением МИД Великобритании о подготовке и исполнении ГРУ «неизбирательных и безрассудных» кибератак по всему миру против спорта, бизнеса, политических институтов и СМИ. МИД России раскритиковал заявления, сделанные Нидерландами и Великобританией, отвергнув обвинения в кибератаках.



