НАТО усилит защиту от гибридных атак после попытки взлома ОЗХО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с осуждением кибератаки на офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и заявил, что альянс усилит свою защиту от гибридных атак, сообщается на сайте НАТО.

«Сегодня министры обороны обсудили прогресс в создании нового центра киберопераций, интегрирующего национальные кибервозможности для наших миссий и операций и укрепляющих нашу устойчивость», — сказал Столтенберг.

Ранее в Минобороны Нидерландов рассказали, что в апреле выслали из страны четверых россиян, подозреваемых в попытке взломать серверы ОЗХО.

Военные также назвали имена высланных россиян — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ) и имели при себе дипломатические паспорта.

Кроме того, у россиян изъяли ноутбук и другую технику. По версии властей королевства, они припарковали автомобиль на парковке отеля рядом со зданием ОЗХО и попытались взломать компьютерные системы организации.

После инцидента в МИД Нидерландов вызвали временного поверенного в делах России, постпред Великобритании в ОЗХО заявил, что из-за случившегося против Москвы могут ввести новые санкции. В российском МИДе заявили о набирающей обороты «западной шпиономании».