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Россия отвергла обвинения в попытке кибератаки на ОЗХО
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Россия отвергла обвинения в попытке кибератаки на ОЗХО
Политика, 13:00
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Россия отвергла обвинения в попытке кибератаки на ОЗХО

Российская сторона «решительно отвергает» все обвинения в подготовке кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле текущего года. Об этом говорится в заявлении главы российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгия Каламанова, поступившем в РБК.

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По его словам, в поездке россиян в Гаагу не было «ничего тайного». «Это была рутинная поездка, они не прятались», — сказал Каламанов. Он добавил, что россиян задержали, ничего не объяснив и не дав связаться с посольством. Как отметил Каламанов, «все это выглядело как недоразумение».

4 октября Минобороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны были высланы четверо россиян за попытку кибератаки на серверы ОЗХО. Как утверждалось, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин работали на Главное разведывательное управление (ныне Главное управления Генштаба. — РБК) и имели дипломатические паспорта. Премьер-министр страны Марк Рютте пояснил, что их не арестовали потому, что против россиян не было заведено уголовное дело. Позднее посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос была вызвана в российский МИД, там ей вручили ноту протеста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщение о высылке россиян было отвлекающим маневром перед встречей министров обороны стран НАТО.

Теги: хакеры , ОЗХО , кибератака
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