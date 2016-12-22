Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО

По заявлению властей, инцидент произошел в апреле. Bellingcat и издание The Insider ранее сообщали, что в Нидерландах весной были задержаны двое россиян, у которых были технические средства для взлома компьютерной сети

Фото: DUTCH DEFENCE MINISTRY

Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщали, что весной 2018 года прокуратура задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети.

В пресс-службе посольства России в Нидерландах отказались прокомментировать РБК заявление Минобороны королевства. РБК также направил запросы в пресс-службы МИД и Минобороны России.

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