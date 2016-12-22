В Крыму заявили об отсутствии поручений закрыть школы после взрыва

Минобразования Крыма не давало поручений закрыть школы и детские сады Керчи после взрыва в колледже, сообщили РБК в пресс-службе республиканского ведомства.
«Минобр не давал таких поручений. Школы и детские сады самостоятельно принимают такие решения. Насколько нам известно, большую часть детей уже забрали родители», — отметили в пресс-службе.
В крымском министерстве уточнили, что на месте происшествия находятся два заместителя министра образования республики. В пресс-службе добавили, что министр Наталья Гончарова в момент произошедшего находилась в Москве.
«Возвращается она сегодня ночью, и сразу же направится в Керчь», — добавили в ведомстве.
Взрыв произошел около 12:00 мск в здании Политехнического колледжа в Керчи. Первоначальной версией был взрыв газового баллона. Впоследствии Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что сработало взрывное устройство. В результате погибли десять человек и 50 были ранены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта. Владимиру Путину доложили о ситуации. Он поручил Минздраву и МЧС оказать помощь пострадавшим, а ФСБ и следственным органам — «незамедлительно установить причины взрыва». СК возбудил уголовное дело. Замглавы Росгвардии Сергей Мелитков назвал произошедшее терактом.