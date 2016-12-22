Последствия взрыва в колледже в Керчи

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Предположительно, его причиной стала утечка газа. Агентство «Крыминформ» сообщает о 10 погибших и 50 пострадавших. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
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