НАК сообщил о подрыве взрывного устройства в колледже в Керчи

В колледже в Керчи сработало взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.
По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12:00. НАК также сообщает, что, по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены.
На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы. Само место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, заключили в комитете.
Первые сообщение о взрыве в колледже в Керчи появились около 13:00. Одной из версий произошедшего назывался взрыв газа столовой колледжа, но в ГУП РК «Крымгазсети» заявили, что объект не был газифицирован.
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