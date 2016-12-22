В Кремле не исключили версию о теракте в колледже в Керчи

После взрыва неустановленного устройства в колледже в Керчи рассматривается версия теракта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Владимиру Путину по линии различных ведомств доложено о ситуации. Президент поручил Минздраву и МЧС принять меры для оказания помощи пострадавшим при взрыве. Силовикам — ФСБ и следственным органам — Путин поручил «незамедлительно установить причины взрыва».
По предварительной информации республиканского минздрава, при взрыве погибли десять человек, пострадали 50. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в колледже было взорвано неустановленное взрывное устройство.
На место происшествия выехали сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, криминалисты. Колледж оцепили, находившиеся в здании люди эвакуированы. На месте происшествия работают взрывотехники ФСБ.
Замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что ведомство участвует в ликвидации последствий террористического акта. «Уже СК прокомментировал, что причиной является взрыв самодельного взрывного устройства», — сказал он журналистам, передает корреспондент РБК.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газовый баллон, но в ГУП «Крымгазсети» сообщили, что объект не был газифицирован.