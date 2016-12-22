СК возбудил уголовное дело после взрыва в колледже в Керчи

По факту гибели людей в результате взрыва в Керченском политехническом колледже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета.
Отмечается, что председатель СК Светлана Петренко поручила центральному аппарату принять дело к производству. На место происшествия направлены следователи и криминалисты из Москвы.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. В Кремле не исключили версию теракта.
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел около 12:00 мск. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, более 50 пострадали.
По одной из версий, причиной мог стать взрыв газа в столовой колледжа. В ГУП РК «Крымгазсети» заявили, что объект не был газифицирован.