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РПЦ не увидела повода для ухода монахов из российского монастыря на Афоне
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РПЦ не увидела повода для ухода монахов из российского монастыря на Афоне
Раскол церкви, 12:03
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РПЦ не увидела повода для ухода монахов из российского монастыря на Афоне

Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне не должны покидать обитель, для этого пока нет причин. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

«Свято-Пантелеимонов монастырь юрисдикционно, как и все прочие монастыри на Афоне, подчинен Константинопольскому патриархату. Но пока что об этом, мне кажется, нет повода говорить», — сказал священник.

Русская православная церковь (РПЦ) 16 августа сообщила о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом после решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

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Руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион подчеркивал, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как центр мирового православия. По его словам, Белорусская православная церковь поддержала решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем.

Сейчас верующим запрещается молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе и на святой горе Афон. Мирянам придется каяться на исповеди в нарушении запрета, клириков РПЦ ждут наказания (прещения).

Теги: Афон , РПЦ , УПЦ , Церковь
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