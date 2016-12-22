В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем

Белорусская православная церковь поддержала решение Священного синода РПЦ о полном разрыве отношений с Константинополем, сообщил председатель отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает «Интерфакс».
«Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединяется к этому решению», — сказал он, добавив, что принятые Синодом РПЦ решения распространяются на «всю каноническую территорию» РПЦ, в том числе и Белоруссию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что выступает против раскола православной церкви. «Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол — это всегда плохо», — сказал он. По словам Лукашенко, православная церковь нередко становилась «заложницей» отношений между разными странами.
Синод РПЦ 15 октября решил, что дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом невозможно из-за решения Константинополя дать автокефалию украинской церкви. Это означает, что верующие и священнослужители двух церквей не могут причащаться и исповедоваться в храмах друг друга.
На прошлой неделе Константинопольский патриархат отменил решение о передаче Киевской митрополии Москве и установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, в Константинополе сняли анафему, наложенную РПЦ на патриарха УПЦ КП Филарета. До этого момента из трех действующих на Украине канонической была только Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).