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РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
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РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
Политика, 01:42
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РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
За молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Под запрет, в частности, попали все православные церкви Стамбула
Фото: Игорь Алексеев / ТАСС

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил​ секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил список территорий, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.

Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдых российских туристов — в Анталии. Кроме того, под запрет подпадают ряд церквей в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

Кроме того он подтвердил, что запрет будет распространяться и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — добавил он.

Если верующие не будут следовать решению Синода, они предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — сказал он.

В ст. 6  Положения о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) указывается, что "каноническое прещение (наказание) должно побуждать члена Русской Православной Церкви, совершившего церковное правонарушение, к покаянию и исправлению". Само наказание не может быть наложено "без достаточных доказательств, устанавливающих виновность данного лица" в соответствии с 28-м правилом Карфагенского собора (прошедшего в 419 году). Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана и отлучение от Церкви.

Так, в 1992 году, после объявления митрополитом Филаретом о создании Киевского патриархата, непризнанного РПЦ, Архиерейский собор РПЦ постановил наказать его лишением церковного сана и признанием недействительными всех совершенных им рукоположений.

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Решение о разрыве церковного общения со Вселенским патриархатом Священный синод РПЦ принял накануне, 15 октября. Причиной стали предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской метрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.

«Это значит, что я теперь не могу причащаться в Константинополе, а константинопольский грек не может причащаться в Москве», — объяснял решение РПЦ специалист в области церковного права, доктор юридических наук Алексей Величко в комментарии порталу «Православие и мир».

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О том, что православные россияне больше не смогут использовать для богослужений храмы Афона ранее предупредил пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: РПЦ , православная церковь
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