Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с Вселенским патриархатом после того, как тот предоставил независимость Украинской церкви. Отныне верующим запрещено молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе и на Святой горе Афон. На Афон не раз ездил и президент России Владимир Путин, и другие политики и бизнесмены. В 2005 году было создано Русское афонское общество, которое в том числе за счет средств жертвователей занималось реконструкцией храмов и монастырей Афонского полуострова.

Кто из политиков и бизнесменов ездил на Афон и зачем — в фотогалерее РБК