Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с Вселенским патриархатом после того, как тот предоставил независимость Украинской церкви. Отныне верующим запрещено молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе и на Святой горе Афон. На Афон не раз ездил и президент России Владимир Путин, и другие политики и бизнесмены. В 2005 году было создано Русское афонское общество, которое в том числе за счет средств жертвователей занималось реконструкцией храмов и монастырей Афонского полуострова.
Кто из политиков и бизнесменов ездил на Афон и зачем — в фотогалерее РБК
Владимир Путин ездил на Афон дважды. Первая поездка состоялась в 2005 году, вторая — в 2016-м
Вторая поездка Путина была приурочена к тысячелетию первого письменного упоминания о русских монахах на Афоне. «Путину хорошо известно, что значительный процент русских исповедуют православие и поэтому имеет смысл использовать Церковь и гору Афон, или Святую гору, как ее еще называют, в качестве пропагандистского инструмента», — писал тогда британский журнал The Spectator
После визита Путина на Афон туда устремились многие российские политики. Например, бывший тогда спикером Госдумы Сергей Нарышкин ездил на Афон в 2016 году. «Я на Святой горе в первый раз и давно очень мечтал посетить ее», — поделился тогда Нарышкин. Позднее он возглавил Службу внешней разведки
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал на Афоне не один раз. Он возглавляет попечительский совет Русского афонского общества.
Фотографий Полтавченко на Афоне в открытых источниках найти не удалось, однако многие из его вице-губернаторов, в частности Александр Беглов (на фото в центре), после отставки Полтавченко назначенный исполняющим обязанности главы города, бывал на Афоне несколько раз. Он также является одним из жертвователей общественно-попечительского совета Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря
В 2006 году был создан общественно-попечительский совет Афонского Свято–Пантелеимонова монастыря. Среди жертвователей на сайте фонда указаны премьер-министр Дмитрий Медведев (посетил Афон в 2005-м), патриарх Кирилл, Александр Беглов, бизнесмен Аркадий Ротенберг, а также крупные компании и госструктуры — мэрия Москвы, служба строительного надзора Санкт-Петербурга, Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга, «Газпром-Регионгаз». В 2014 году городские коммунальные предприятия Санкт-Петербурга перечислили на счета фонда 17 млн руб., писала «Фонтанка»
Посещение Афона стало популярным и среди других петербургских чиновников. Как писала «Фонтанка», постоянными гостями на Афоне были бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев, его преемник Игорь Албин
Владельцы «ФосАгро» Андрей Гурьев-старший (на заднем плане слева) и Андрей Гурьев-младший (на заднем плане справа) тоже посещали Афон. Гурьева-старшего «Новая газета» называла «давним приятелем патриарха Кирилла» и «главным по святыням». Именно компания «ФосАгро» взяла на себя основную часть расходов по доставке в Москву и Санкт-Петербург из Бари левого ребра св. Николая, которое привезли в мае 2017 года. В столице поклониться мощам тогда пришли более 25 тыс. человек