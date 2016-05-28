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Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору
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Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору
Раскол церкви, 16:40
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Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила евхаристическое общение с Вселенским патриархатом после того, как тот предоставил независимость Украинской церкви. Отныне верующим запрещено молиться и причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому патриархату, в том числе и на Святой горе Афон. На Афон не раз ездил и президент России Владимир Путин, и другие политики и бизнесмены. В 2005 году было создано Русское афонское общество, которое в том числе за счет средств жертвователей занималось реконструкцией храмов и монастырей Афонского полуострова.

Кто из политиков и бизнесменов ездил на Афон и зачем — в фотогалерее РБК

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на звоннице русского монастыря Святого великомученика и целителя Пантелеймона на Святой горе Афон. 2005 год
(Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Владимир Путин ездил на Афон дважды. Первая поездка состоялась в 2005 году, вторая — в 2016-м

28 мая 2016. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (на территории Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон
(Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Вторая поездка Путина была приурочена к тысячелетию первого письменного упоминания о русских монахах на Афоне. «Путину хорошо известно, что значительный процент русских исповедуют православие и поэтому имеет смысл использовать Церковь и гору Афон, или Святую гору, как ее еще называют, в качестве пропагандистского инструмента», — писал тогда британский журнал The Spectator

Директор СВР Сергей Нарышкин
Фото: Александр Шалгин / ТАСС

После визита Путина на Афон туда устремились многие российские политики. Например, бывший тогда спикером Госдумы Сергей Нарышкин ездил на Афон в 2016 году. «Я на Святой горе в первый раз и давно очень мечтал посетить ее», — поделился тогда Нарышкин. Позднее он возглавил Службу внешней разведки

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Фото: afonit.info

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал на Афоне не один раз. Он возглавляет попечительский совет Русского афонского общества.

Фотографий Полтавченко на Афоне в открытых источниках найти не удалось, однако многие из его вице-губернаторов, в частности Александр Беглов (на фото в центре), после отставки Полтавченко назначенный исполняющим обязанности главы города, бывал на Афоне несколько раз. Он также является одним из жертвователей общественно-попечительского совета Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря

Основатель Русского афонского общества Константин Голощапов (на фото слева)
Фото: С. Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Русское афонское общество было создано после первого визита Путина на Афон в 2005 году «в целях сохранения культурных православных ценностей, играющих основополагающую роль в духовном развитии личности и общества в целом». Общество принимает участие в восстановлении некоторых объектов на Афоне, в том числе Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, в больницу которого на деньги фонда было куплено современное оборудование
Трапеза патриарха Кирилла с братией и гостями Пантелеимоновой обители, среди которых Александр Беглов (за столом первый слева)
(Фото: свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

В 2006 году был создан общественно-попечительский совет Афонского Свято–Пантелеимонова монастыря. Среди жертвователей на сайте фонда указаны премьер-министр Дмитрий Медведев (посетил Афон в 2005-м), патриарх Кирилл, Александр Беглов, бизнесмен Аркадий Ротенберг, а также крупные компании и госструктуры — мэрия Москвы, служба строительного надзора Санкт-Петербурга, Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга, «Газпром-Регионгаз». В 2014 году городские коммунальные предприятия Санкт-Петербурга перечислили на счета фонда 17 млн руб., писала «Фонтанка»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин
Фото: Игорь Албин / Youtube

Посещение Афона стало популярным и среди других петербургских чиновников. Как писала «Фонтанка», постоянными гостями на Афоне были бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев, его преемник Игорь Албин

Бизнесмен Иван Саввиди
Фото: Wassilios Aswestopoulos / Global Look Press via ZUMA Press
Российский бизнесмен греческого происхождения в 2017 году был награжден медалью и получил благодарность президента Путина за помощь в подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон
Бизнесмены Гурьевы
Фото: свящ. Игорь Палкин / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Владельцы «ФосАгро» Андрей Гурьев-старший (на заднем плане слева) и Андрей Гурьев-младший (на заднем плане справа) тоже посещали Афон. Гурьева-старшего «Новая газета» называла «давним приятелем патриарха Кирилла» и «главным по святыням». Именно компания «ФосАгро» взяла на себя основную часть расходов по доставке в Москву и Санкт-Петербург из Бари левого ребра св. Николая, которое привезли в мае 2017 года. В столице поклониться мощам тогда пришли более 25 тыс. человек

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Афон
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